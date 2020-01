Caldara all’Atalanta: prestito più diritto di riscatto per i nerazzuri

Presto Mattia Caldara sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Manca solo l’ufficialità, i due club hanno trovato l’intesa totale

Presto Mattia Caldara sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Manca solo l’ufficialità, i due club hanno trovato l’intesa totale sulla formula di trasferimento: prestito di 18 mesi e diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Probabile che il Milan possa avere una percentuale sull’eventuale rivendita del giocatore. Non sembra, invece, esserci il famoso diritto di recompra a favore dei rossoneri perché i nerazzurri non erano d’accordo. I rossoneri mettono a segno un’operazione paradossale per l’ennesima volta: acquistato a 40 milioni, Caldara viene ceduto per pochi spiccioli proprio nel momento del rientro. Fa inoltre sottolineato il fatto che Stefano Pioli per a sfida contro il Cagliari avrà a disposizione soltanto Musacchio e Romagnoli e deve sperare che non ci siano infortuni.