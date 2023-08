Mercato Milan, si allontana il ritorno in Italia di un ex rossonero: Franck Kessié è più attratto dall’offerta saudita

Secondo quanto riportato da Relevo, il futuro di Franck Kessié potrebbe essere davvero in Arabia Saudita.

L’ex centrocampista del Milan lascerà il Barcellona solo dopo un anno, con l’Al Ahli che per ora emerge come opzione più concreta. C’era anche un forte interesse della Juventus, ma si allontana, dunque, il ritorno in Italia.