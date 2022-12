Calciomercato Salernitana, pronti altri colpi in vista del match contro il Milan. La squadra di Nicola cerca rinforzi per il resto della stagione

Non solo Ochoa per la squadra di Salerno. Il ds della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha una lista di giocatori da voler portare alla corte di Nicola, come riporta Tuttosport.

I nomi variano da Matar Sarr, attualmente in panchina con Antonio Conte, a Zurkowski della Fiorentina. Attenzione, però, alla Premier League: è questa una delle possibili destinazioni di Coulibaly.