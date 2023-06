Roma, Dybala lascia la Capitale? Le ultime sul futuro

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma non è certo: l’agente in Italia pronto ad incontrare Tiago Pinto. Ecco cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, stiamo entrando in una fase calda per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. La Joya ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 12 milioni di euro valida solamente per l’estero, che potrebbe essere neutralizzata nel caso in cui la Roma dovesse aumentargli l’ingaggio dagli attuale 4.5 milioni a 6 milioni a stagione.

La Rosea spiega che l’ex Juve non vuole andare in altre squadre italiane, e gli unici club che potrebbero farlo vacillare sono Real Madrid e Psg. La qualificazione alla prossima Europa League aumenterebbe le sue chances di rimanere, ma presto si saprà di più dopo l’incontro tra il suo agente Jorge Antun (oggi all’Olimpico per Roma-Spezia) e Tiago Pinto.