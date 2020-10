Calciomercato, nella lista dei parametri zero ci sono tre ex Milan

Nella lista dei parametri zero a fine calciomercato risultato i nomi di tre ex Milan: ecco chi sono e dove possono finire

Alexandre Pato, Mario Balotelli e Fabio Borini sono attualmente senza squadra. I tre ex Milan, reduci da stagioni difficili nei rispettivi club di appartenenza, non hanno ancora trovato l’accordo per la stagione 2020/21.

Per Pato la suggestione più grande e rappresentata dal Monza ma su di lui resta anche vigile il Besiktas che però come prima scelta ha Mario Balotelli. Leggermente più difficile la questione relativa a Borini: l’italiano ha ricevuto tante richieste in Serie A ma il suo sogno è tornare a giocare in Premier.