Calciomercato Milan: spazio a Ziyech ed Aouar, tre cessioni a gennaio in programma per il club rossonero

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe pianificato tre uscite a gennaio.

Il club rossonero intende risparmiare i 2,5 milioni netti, pari a quasi 5 milioni lordi, dello stipendio di Bakayoko. Altri 5, almeno, possono arrivare dalla cessione di Ballo Touré. Ed infine la cessione in prestito di Adli in Serie A o in Europa per poi riabbracciare l’ex Bordeaux a fine anno. Tutte partenze che potrebbero fare spazio ai rinforzi rossoneri, su tutti Ziyech e Aouar.