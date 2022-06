Calciomercato Milan: Zaniolo e Berardi importanti anche per le liste

Tra i nomi nella lista di mercato del Milan per rinforzare l’attacco ci sono anche quelli di Zaniolo e Berardi. Importanti per un motivo

Tra i nomi nella lista di mercato del Milan per rinforzare l’attacco ci sono anche quelli di Zaniolo e Berardi. Importanti per un motivo:

Come scrive la Gazzetta dello Sport, bisogna stare attenti anche alla questione liste. Un nome per la trequarti, infatti, in tal senso può essere anche quello dell’attaccante del Sassuolo, da considerare più di quello del giallorosso per i costi.