Calciomercato Milan, c’è una soluzione per Vranckx: le ultime

Il futuro di Aster Vranckx è tra i nodi da sciogliere per il Milan in vista del prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista belga ha trovato fin qui poco spazio, collezionando appena 8 presenze in stagione.

Su di lui il club rossonero ha un diritto di riscatto dal Wolfsburg fissato a 12 milioni di euro. Secondo quanto riporta Nicolò Ceccarini a Tuttomercatoweb però, la dirigenza rossonera proverà a trattenerlo rinnovando il prestito di un altro anno.