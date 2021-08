Calciomercato Milan: arrivo di Vlasic ad una sola condizione

Calciomercato Milan: si valuta il profilo di Nikola Vlasic per la trequarti. Possibile solo ad una determinata condizione

L’obiettivo di calciomercato del Milan è chiaro: un giocatore che possa ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di esterno destro. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il profilo in cima al taccuino della dirigenza rossonera sarebbe quello di Nikola Vlasic, attualmente in forza al CSKA Mosca.

Seppur il giocatore stia facendo di tutto per lasciare la Russia, la trattativa è tutt’altro che semplice. Da una parte il Milan è disposta a prelevare il giocatore soltanto in prestito, dall’altra la società moscovita vorebbe monetizzare con una richiesta di almeno 25 milioni di euro. Sarà fondamentale la volontà del giocatore, per cui si attendono novità nelle prossime ore.