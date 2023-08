Calciomercato Milan, oggi le visite mediche di Lazar Samardzic con l’Inter: l’ex Udinese piaceva anche ai rossoneri

Come rende noto Pasquale Guarro su Twitter, anche Lazar Samardzic, ex obiettivo del calciomercato Milan, ha appena raggiunto il CONI, pochi minuti dopo Emil Audero, per le visite mediche per l’Inter.

Per il centrocampista stesso destino di Audero: dopo le visite è atteso in sede nerazzurra per le firme di rito.