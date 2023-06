Il Milan Femminile si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso ecco le ultime su Vigilucci

secondo TCF il club rossonero sta trattando il prolungamento, con adeguamento, della centrocampista.