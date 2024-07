Calciomercato Milan, caccia al vice Morata: non solo Fullkrug, ci sono DUE ALTERNATIVE. Ultime

Calciomercato Milan, caccia al vice Morata: non solo Fullkrug, ci sono altre DUE ALTERNATIVE all’attaccante tedesco. Ultime

Sono giorni molto concitati in casa Milan, con i rossoneri che sono alle prese non solo con le questioni centrocampista (Fofana e Samardzic i nomi caldi) e difensore (Pavlovic il preferito), ma anche per il vice Morata.

Stando a quanto riportato da Tuttosport il nome di Fullkrug resta in pole position. I rossoneri però devono stare attenti alla concorrenza (soprattutto a quella del Borussia Dortmund) e per questo studiano le possibili alternative: tra queste Broja del Chelsea e Abraham della Roma.