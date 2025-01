Calciomercato Milan, in tre saluteranno a fine stagione: il loro contratto scade il 30 giugno

Condividi via email

Calciomercato Milan, salvo cambiamenti ci sono tre addii già annunciati al termine della stagione

In questa sessione di calciomercato è già tempo di pensare a cosa accadrà anche al termine della stagione. In casa Milan ci sono tre calciatori che vanno in scadenza di contratto al 30 giugno 2025: Florenzi, Calabria e Jovic. I primi due dovrebbero restare fino a fine accordo, mentre il serbo potrebbe lasciare già a gennaio.

A questi si aggiunge la situazione di Tammy Abraham, in prestito fino a giugno. Una questione che i rossoneri dovranno risolvere insieme alla Roma.