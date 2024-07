Calciomercato Milan: Vasquez al Torino, la FORMULA dell’affare e quando arriva in granata! I DETTAGLI

Primo colpo di calciomercato del Torino di Vanoli che si assicura Devis Vasquez dal Milan, i dettagli sulla formula e quando arriverà

Urbano Cairo si è assicurato le prestazioni anche di Devis Vasquez. Il portiere, come anticipato da Gianluca Di Marzio, è prossimo a lasciare il Milan per trasferirsi così all’ombra della Mole.

In attesa di carpire maggiori dettagli circa l’operazione – possibile prestito con diritto a cifre ancora sconosciute – quello di Vazquez è a tutti gli effetti il primo colpo del calciomercato Torino targato Vanoli. Il blitz lampo intavolato dai granatata con i meneghini consentirà al colombiano di presentarsi già l’8 luglio alle porte del Filadelfia per dare così il via alle preparazione estiva non i nuovi compagni. Il tutto, in attesa di scoprire il futuro di chi difenderà davvero la porta sabauda. La permanenza dell’attuale ‘proprietario’ dei pali del Torino: Vanja Milinković-Savić, non a caso, è cosa tutt’altro che scontata.