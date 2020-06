Calciomercato Milan: uno tra Calabria o Conti partirà

Calciomercato Milan: il club rossonero, dopo aver acquistato Kalulu potrebbe mettere sul mercato uno tra Conti o Calabria

Dopo l’acquisto di Kalulu, i rossoneri potrebbero rivoluzionare il reparto terzini. L’unico giocatore intoccabile sarebbe Theo Hernandez, che in questa stagione ha realizzato sei reti tra campionato e Coppa Italia.

Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan potrebbe mettere sul mercato uno tra Calabria o Conti. Il primo potrebbe restare visto la sua duttilità, mentre il secondo, dopo l’infortunio non è mai tornato quello dell’Atalanta e per questo motivo la società di Via Aldo Rossi potrebbe decidere di sacrificarlo.