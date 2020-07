Calciomercato Milan: un obiettivo rossonero sempre più lontano

Calciomercato Milan: i rossoneri vorrebbero rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione ma Jovic non sarebbe pronto per…

In vista della prossima stagione, il Milan vorrebbe puntare su un attaccante forte e di esperienza, qualora Zlatan Ibrahimovic lasciasse.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la società di Via Aldo Rossi non insisterebbe troppo per Luka Jovic, visto che il giocatore ha un ingaggio e un valore di cartellino troppo alti, oltre ad essere ancora troppo acerbo.