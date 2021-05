Calciomercato Milan, un obiettivo rossonero ad un passo dal Barcellona

Memphis Depay è sempre più vicino al Barcellona. L’attaccante olandese starebbe cercando casa in Catalogna: Milan lontano

Il Barcellona si appresta a chiudere il colpo Memphis Depay. L’attaccante è in scadenza di contratto con il Lione e non ha intenzione di rinnovare con i francesi. E con la conferma del connazionale Ronald Koeman in panchina, l’arrivo in blaugrana è sempre più vicino.

Secondo il Mundo Deportivo, Depay si sarebbe già messo all’opera per cercare casa Barcellona. Indizio di mercato significativo per la chiusura della trattativa. Si allontana così l’ipotesi Milan che aveva seguito da vicino l’olandese nei mesi scorsi.