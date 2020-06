Calciomercato Milan, un difensore in uscita: ecco dove potrebbe andare

Calciomercato Milan: un difensore è pronto a dire addio al termine della stagione 2019/20: ecco dove potrebbe finire in estate

Sembra essere sul punto di concludersi l’esperienza di Mateo Musacchio al Milan, il difensore argentino ha perso notevolmente terreno nelle gerarchie di Stefano Pioli che anche contro la Juventus venerdì sceglierà Kjaer al fianco di Romagnoli.

Per Musacchio, contratto in scadenza nel giugno 2021, questa sessione di calciomercato potrebbe essere quella decisiva per permettere al Milan di guadagnare una cifra tra i 7 e i 10 milioni dalla sua cessione. La squadra che attualmente si è mossa con maggiore insistenza per il centrale ex Villarreal è il Valencia, ma ancora nessun accordo tra le parti è stato raggiunto. Musacchio gode di diversi estimatori nella liga così come nel campionato argentino.