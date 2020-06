Milan: Simon Kjaer supera Mateo Musacchio in via forse definitiva. Il danese ha saputo sfruttare tutte le occasioni

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Simon Kjaer ha saputo sfruttare tutte le occasioni capitategli e ha superato gerarchicamente Mateo Musacchio in via definitiva.

Il Milan dovrebbe riscattare il danese per una cifra non superiore ai 2 milioni di euro dal Siviglia. L’ex Atalanta era giunto per sostituire il partente Caldara e invece si è letteralmente preso il posto da titolare insieme a Romagnoli. Per l’algerntino si prospetterebbe un addio a fine stagione.