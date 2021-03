Calciomercato Milan: un club italiano vuole Dalot, ecco chi!

Calciomercato Milan: Dalot sarebbe oggetto desiderio del Napoli di Rino Gattuso e qualora i rossoneri non lo riscattassero dallo Utd…

La stagione di Diogo Dalot al Milan è iniziata a Verona, dopo un avvio di certo non brillante. I rossoneri, però, stando a quanto riporta Tuttosport in edicola questa mattina, non sarebbero intenzionati a riscattarlo dal Manchester Utd, visto che i Red Devils chiederebbero per il suo cartellino non meno di 20 milioni di euro.

A questo punto, ecco il pronto inserimento del Napoli, che grazie all’intermediazione di Gabriele Giuffrida con la società inglese, sarebbe pronto a soffiare il terzino portoghese al Diavolo.