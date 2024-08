Emerson Royal Milan, ULTIMI dettagli da sistemare e poi FUMATA BIANCA: ecco quando il brasiliano è atteso a Milano. Le ULTIME sul futuro del terzino del Tottenham

Il Milan è ad un passo dall’accordo definitivo con il Tottenham per Emerson Royal, terzino destro brasiliano per il quale è pronto un contratto con uno stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2028 con opzione per il 2029.

Secondo quanto riportato dal Il Giornale, i due club stanno sistemando gli ultimi dettagli dell’affare da 15 milioni di euro e la la fumata bianca è attesa già questa settimana.