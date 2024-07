Abraham Milan, SVOLTA in vista? Trovata la CARTA per sbloccare l’affare con la Roma! Ecco di chi si tratta. Così si può chiudere l’accordo

La trattativa tra il calciomercato Milan e Roma per Abraham potrebbe subire una svolta in positivo che avvicinerebbe l’attaccante inglese al club rossonero.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea del Milan per convincere il club giallorosso potrebbe essere quella di inserire nella trattativa una contropartita tecnica. Il principale indiziato è ovviamente Luka Jovic che, anche se non dovesse essere utilizzato in questa operazione, difficilmente lo vedremo in rossonero nella prossima stagione.