Calciomercato Milan, SFUMA il possibile colpo in difesa! Il giovane talento ha trovato l’ACCORDO con questo club. I DETTAGLI e le ultime sul futuro di Anselmino

Il Milan è alla ricerca di un difensore in questa sessione di calciomercato e il club rossonero sperava di riuscire a effettuare un colpo in prospettiva con Aaron Anselmino, difensore centrale del Boca Juniors, che viene considerato in Argentina tra i migliori prospetti della nuova generazione.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, però, la pista che porta al classe 2005 è ormai sfumata. Infatti, il Chelsea ha chiuso l’accordo per il centrale argentino per circa 20 milioni di euro e visite mediche fissate per lunedì. Anselmino rimarrà in Argentina in prestito sino al prossimo gennaio, dettagli risolti.