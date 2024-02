Rinnovo Maignan Milan: svelata la volontà del club rossonero. Le NOVITA’ sul futuro del francese svelate da Furlani

Il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza di contratto tra due stagioni e mezzo, resta un tema caldissimo del calciomercato Milan, insieme al possibile rinnovo di Olivier Giroud.

Il club rossonero vuole blindare il portiere francese, in vista delle possibili offerte che potrebbero arrivare in estate, e Giorgio Furlani, prima della gara in Europa League contro il Rennes, ha manifestato la volontà della società di voler rinnovare il contratto del calciatore per tenerlo più a lungo possibile in rossonero.