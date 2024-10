Leao Milan, dalla Spagna sono sicuri: il Barcellona punta il portoghese ma solo se… Le ultimissime sulla posizione in casa rossonera

Ci sono nuovi aggiornamenti sulla situazione Rafa Leao in casa Milan. Dalla Spagna, secondo la testata SPORT, il Barcellona vuole puntare sull’attaccante portoghese. Il contratto dell’ex Lille è in scadenza nel 2028 e non ci sono clausole di risoluzione.

I blaugrana hanno il mercato bloccato per via del fair-play, ma in ogni caso sarebbero disposti a intavolare una trattativa solo alla base di cifre ragionevoli.