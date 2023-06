Mercato Milan, possono arrivare 4 attaccanti sul mercato: le ultime sul reparto offensivo in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta cercando un attaccante sul mercato e sono diverse le strade percorribili e tutte compatibili tra loro.

Nel mirino di Maldini c’è Lois Openda, che non escluderebbe l’arrivo di Marko Arnautovic dal Bologna. Operazioni di mercato che non escluderebbero neanche il ritorno a casa di Lorenzo Colombo, che verrà contro-riscattato dal Lecce per 3 milioni di euro. Infine, la dirigenza rossonera segue attentamente anche Domenico Berardi.