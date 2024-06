Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: per l’attacco restano in LISTA altri quattro profili. ULTIME

Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: per l’attacco dei rossoneri restano in LISTA altri quattro profili. ULTIME

Sono ore frenetiche in casa rossonera, con il Milan che sta provando a stringere in maniera definitiva per superare la concorrenza ed assicurarsi le prestazioni di Zirkzee. Ma in lista restano anche altri quattro profili.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il mercato Milan non perde di vista le possibili alternative: tra queste Sesko del Lipsia, Guirassy dello Stoccarda, Gimenez del Feyenoord e David del Lille.