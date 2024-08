Liberali Milan, i rossoneri hanno le idee CHIARE sul futuro e presente del giovane talento! La RIVELAZIONE dagli USA. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nonostante il timore dei tifosi rossoneri, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Liberali e non ha mai preso in considerazione questo scenario.

A confermare tutto questo ci ha pensato anche Paulo Fonseca in conferenza stampa direttamente dagli USA. Infatti, così come Francesco Camarda, anche Liberali sarà gestito tra Primavera e soprattutto Milan Futuro per assaggiare con costanza i campi di Serie C e abituarsi a un progressivo salto di categoria. Il piano è già delineato, l’estate scintillante sta mettendo in mostra tutto il talento di Liberali: il Milan ha già le idee chiare sul suo presente e sul suo futuro.