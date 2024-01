Samardzic Milan: l’indizio sul futuro del centrocampista arriva dal Franchi. Le ultime sul calciatore al centro del mercato

Alle ore 18 l’Udinese di Samardzic, obiettivo di mercato rossonero, scenderà in campo contro la Fiorentina per la sfida valida per la 20esima giornata di Serie A e il centrocampista torna titolare. Ecco le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran. A disposizione: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Milenkovic, Arthur, Sottil, Lopez, Nzola, Infantino, Faraoni, Mina, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci. Allenatore: Vincenzo Italiano.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Ehizibue, Camara, Brenner, Thauvin, Kabasele, Giannetti, Payero, Zemura. Allenatore: Gabriele Cioffi