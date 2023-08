Amrabat Milan: il centrocampista non è convocato per la sfida col Lecce. Le ultime sul futuro del giocatore marocchino

Come riportato anche da Fabrizio Romano, Amrabat non è stato convocato per la gara di domani tra Fiorentina e Lecce.

Il giocatore marocchino non si allenerà più con la prima squadra in attesa del trasferimento e se prima a cercarlo era il Milan, il centrocampista ha aspettato per tutta l’estate il Manchester United, con il Napoli che si è inserito di recente.