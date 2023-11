Adli nuova certezza per il Milan? Arriva un indizio importante dal match contro il Dortmund. I dettagli sulla scelta di Pioli

Il Milan si muove sul mercato sia in entrata che in uscita e il futuro di Yacine Adli è tutto da definire, anche se arriva un indizio importante dal match di questa sera.

Pioli infatti per il match contro il Borussia Dortmund avrebbe deciso di schierare Adli titolare al posto di Krunic, dandogli piena fiducia in un match difficile e importante per la corsa dei rossoneri in Champions.