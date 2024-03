Calciomercato Milan, Tumminello rivela: «Ecco i motivi che hanno spinto Moncada a puntare su Beuvink»

Il giornalista Luca Tumminello si è espresso così in merito al calciomercato Milan e sulla scelta di Moncada di puntare su Beuvink

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione di MilanNews24, Luca Tumminello si è espresso riguardo alla mossa di Moncada di puntare su Beuvink come collaboratore per il calciomercato Milan e per la scoperta di talenti.

PAROLE – «Una scelta dettata da Moncada che ha visto per le giovanili, poi chissà magari anche per la prima squadra, il talento di Beuvink. La scelta è stata dettata da un’analisi in prospettiva futura».

