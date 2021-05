Calciomercato Milan: trovato il possibile sostituto di Theo Hernandez

Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero individuato il possibile sostituto di Davide Calabria e Theo Hernandez, ecco chi è

Il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez e Davide Calabria, visto che difficilmente Diego Laxalt rimarrà in rossonero nella prossima stagione, oltre a Diogo Dalot.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il contratto di Elseid Hysaj è in scadenza il prossimo 30 giugno: il giocatore non ha intenzione di rinnovare con il Napoli. Potrebbe approdare a Milanello a parametro zero.