Calciomercato Milan, Trevisani spiazza tutti! Il nuovo acquisto già meglio del predecessore, non ci sono dubbi

Calciomercato Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha esaltato le prestazioni di Pervis Estupinan: l’ex Brighton meglio di Theo Hernandez

Il dibattito sul Milan e le sue strategie di mercato continua a infiammare il mondo del calcio, e tra i protagonisti delle discussioni c’è sicuramente l’esterno sinistro Pervis Estupinan. Arrivato in estate dal Brighton, il giocatore ecuadoriano è finito sotto la lente d’ingrandimento dei critici e degli addetti ai lavori. A dire la sua, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, è stato il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani, le cui parole hanno acceso un’ulteriore miccia. L’analisi di Trevisani, infatti, mette a confronto il nuovo acquisto rossonero con un ex totem della squadra, il francese Theo Hernandez, innescando un paragone che farà sicuramente discutere.

Le sorprendenti parole di Trevisani su Estupinan

Secondo Trevisani, le prime prestazioni di Pervis Estupinan con la maglia del Milan sono state decisamente convincenti. Il giornalista ha espresso un giudizio molto positivo sul terzino, sottolineando la sua qualità e il suo potenziale. “Io continuo a dire che Estupinan è un ottimo calciatore”, ha affermato Trevisani, per poi aggiungere un’affermazione ancora più audace: “E la versione di Estupinan di queste prime quattro partite è già meglio di quella di Theo Hernandez della scorsa stagione. Non di Theo in assoluto, ma del Theo dell’anno scorso sì”.

Questa dichiarazione, seppur specifica e circoscritta al rendimento di Theo Hernandez nella passata stagione, evidenzia come la gestione del mercato Milan da parte del Direttore Sportivo Igli Tare e le scelte tecniche dell’allenatore Massimiliano Allegri stiano già dando i loro frutti. Estupinan, infatti, è stato uno degli investimenti estivi più importanti e, a quanto pare, sta ripagando la fiducia riposta in lui. Le sue qualità offensive e la sua solidità difensiva sembrano aver impressionato, tanto da spingere Trevisani a un paragone così importante.

Un segnale per la squadra e la società

Il giudizio di Trevisani non è solo un’analisi tecnica, ma anche un segnale per la squadra e la dirigenza. Il Milan ha lavorato per rinforzare la fascia sinistra e le prime risposte dal campo sono incoraggianti. L’obiettivo del DS Igli Tareera proprio quello di creare una rosa con alternative valide in ogni ruolo, e la crescita di Estupinan sembra confermare la bontà di questa strategia.