Calciomercato Milan: tre rossoneri certi di lasciare, in dubbio anche il futuro di Jovic, le ULTIME

Intervenuto da Milanello, l’inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul calciomercato Milan

LE PAROLE – «Ci sarà probabilmente un’altra rivoluzione nel fututo del Milan, a partire dai giocatori in scadenza in tanti lasceranno i rossoneri in estate. Da Mirante a Kjaer, a Giroud che andrà a giocare a Los Angeles, ma anche il destino di Jovic è incerto, lui ha il contratto in scadenza a giugno ma con opzione di rinnovo da parte del Milan. Nel caso i rossoneri trovassero un’altra punta importante, il serbo potrebbe rimanere come seconda o terza alternativa»