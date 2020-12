Calciomercato Milan: tre obiettivi sul taccuino di Maldini e Massara

Calciomercato Milan: Maldini e Massara sarebbero interessati a portare in rossonero uno tra Simakan, Kabak o…

Il calciomercato del Milan ha iniziato da diverso tempo a prendere piede. I rossoneri vorrebbero rinforzare il proprio reparto difensivo, visto il mancato acquisto nell’ultima sessione estiva.

Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Maldini e Massara sarebbero intenzionati a portare uno tra Kabak (Schalke 04) o Simakan in rossonero. Il valore del cartellino di entrambi i giocatori non supererebbe i 15 milioni di euro. Occhio anche alla posizione di Lovato dell’Hellas Verona, ma il club veneto non scenderebbe sotto i 20 milioni…