Calciomercato Milan: tre obiettivi nel mirino di Maldini

Calciomercato Milan: Paolo Maldini starebbe studiando tre profili. Non solo Alvarez e Lucca ma anche un giocatore del…

Il calciomercato non muore mai. Il Milan sarebbe al lavoro per tre profili in vista non solo della prossima stagione ma anche eventualmente per questa sessione di mercato invernale.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, oltre a Lorenzo Lucca e Julian Alvarez, sarebbe spuntato un terzo profilo: Tomas Handel, 20enne portoghese, centrocampista del Vitoria Guimaraes.