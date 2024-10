Calciomercato Milan, la Juve molla Tomori! Giuntoli punta l’ex obiettivo rossonero

Calciomercato Milan, la Juve molla Tomori: Giuntoli punta Milan Skriniar per gennaio. Il centrale inglese chiamato al riscatto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul possibile futuro di Milan Skriniar, centrale che non sta giocando quanto vorrebbe al PSG e accostato di recente al mercato Juve.

Stando a quanto si apprende l’idea in casa bianconera c’è, con il direttore Giuntoli che vorrebbe regalarlo a Thiago Motta a gennaio per sostituire l’infortunato Bremer. Ci sarebbe nel caso solo un’unica strada: prestito con parte dell’ingaggio pagato dai parigini. Skriniar, che in estate era stato accostato anche al calciomercato Milan, chiuderebbe le porte ad un’eventuale partenza di Tomori direzione Torino come vociferato nei giorni scorsi. Il centrale inglese è chiamato comunque ad un pronto riscatto dopo un inizio di stagione molto opaco.