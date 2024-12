Calciomercato Milan, Ibrahimovic silura il titolarissimo! Clamorosa indiscrezione, scenario stabilito per giugno

Calciomercato Milan, Ibrahimovic è pronto a salutare Fikayo Tomori al termine della stagione: possibile ritorno in Premier

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa su Fikayo Tomori:

PAROLE – «I cicli hanno sempre un inizio e una fine. Quello di Tomori al Milan è stato intenso, di grandi gioie come lo Scudetto vinto a Reggio Emilia e qualche delusione. Nelle ultime settimane il difensore inglese ha perso il posto da titolare e questa nuova situazione impone delle valutazioni per il futuro: Fikayo può dire addio al termine della stagione per tornare in Premier League dalla porta principale».