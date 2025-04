Calciomercato Milan, intrigo Theo Hernandez: volontà chiara ma permanenza possibile solo in un caso

Calciomercato Milan, Theo Hernandez vuole restare in rossonero ma il rinnovo del francese è possibile solo in un caso. Ecco quale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan della prossima estate sembrerebbe già deciso il futuro di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026 e con i dialoghi per il rinnovo del contratto attualmente fermi.

L’intenzione della società rossonera sarebbe proprio quella di non estendere l’accordo e di cedere il calciatore in estate. Ci sono però due ma molto importanti: il primo è relativo alla volontà dello stesso Theo Hernandez che ha già comunicato l’intenzione di restare anche senza prolungamento; il secondo è relativo al parere di Conceicao o di un eventuale nuovo allenatore. Se il tecnico della prossima stagione garantirà per lui allora i dialoghi per il rinnovo potrebbero riprendere.