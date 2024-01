Calciomercato Milan, RETROSCENA: telefonata di Fabregas per convincerlo a trasferirsi al Como. Ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’obiettivo dichiarato dal Como, all’inizio del mercato di gennaio, era un trequartista o seconda punta per completare quel settore un po’ carente. Il nome individuato è quello di Luka Romero, che potrebbe lasciare il calciomercato Milan.

L’argentino è stato contattato ma ha espresso perplessità sull’eventualità di scendere in Serie B. Per questo, in settimana, potrebbe rendersi necessario un intervento diretto di Cesc Fabregas per convincerlo ad accettare la destinazione, perché nel Como avrebbe sicuramente più possibilità di giocare di quelle che ha a Milano. Risolto questo caso, si passerà alla seconda fase del mercato.