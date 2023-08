Taremi Milan: questo è l’ostacolo principale! La rivelazione. Il giocatore ha detto sì ai rossoneri, ma non è ancora finita

Il Milan iniste per Mehdi Taremi, l’attaccante del Porto scelto come rinforzo per l’attacco della prossima stagione. A dividere c’è una distanza economica, ma non solo.

Secondo quanto scrive Tuttosport, a opporre resistenza è Conceicao, l’allenatore del club portoghese. Dopo aver perso Otavio e Uribe, il tecnico non vuole perdere un’altra pedina fondamentale del suo scacchiere.