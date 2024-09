Calciomercato Milan, Furlani ABBASSA la saracinesca! Discussioni CHIUSE, la strategia del club non si TOCCA

Calciomercato Milan, Furlani abbassa la saracinesca: no definitivo agli svincolati per la sostituzione dell’infortunato Bennacer

Interessante conferma data da Tuttosport sulle strategia del calciomercato Milan dopo l’infortunio di Bennacer:

PAROLE – «Il Milan, come raccontato, non sembra essere intenzionato a intervenire sul mercato degli svincolati anche perché o non vi sono profili di qualità oppure, come nel caso di Rabiot, hanno pretese economiche molto alte e, in entrambi i casi, sarebbero degli innesti solo per il campionato. L’idea, in quel di Casa Milan, è di pescare dalla seconda squadra con i profili di Zeroli e Vos che sono tra i più indiziati per aggregarsi al gruppo allenato da Paulo Fonseca».