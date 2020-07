Calciomercato Milan: spunta Rashica nel ruolo di seconda punta

Rangnick è pronto a fare spese in Bundesliga per rinforzare il suo Milan e avrebbe messo nel mirino anche Rashica del Werder Brema

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport Rangnick vorrebbe attingere dalla Bundesliga per rinforzare determinati reparti. Tra questi vi sarebbe la necessità di pensare al futuro tandem d’attacco.

Per quanto riguarda il ruolo di seconda punta, i radar rossoneri sarebbero tutti orientati verso Rashica del Werder Brema, però, per via della non retrocessione, la sua clausola rescissoria non verrà dimezzata e rimarrà di 30 milioni di euro.