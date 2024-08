Calciomercato Milan, SORPRESA nel futuro di Fofana: da non escludere questo SCENARIO! Le ultime sul francese

In queste ore il calciomercato Milan sta lavorando in maniera incessante sul fronte Fofana: aumentata l’offerta economica per il Monaco, il club rossonero attende fiducioso il via libera da parte del club monegasco.

In caso di inattesa fumata nera, i rossoneri a quel punto potrebbero aspettare l’estate del 2025 e prendere il calciatore a parametro zero forti di un accordo trovato nelle settimane scorse da 3 milioni a stagione. Uno scenario al momento remoto ma da non escludere totalmente.