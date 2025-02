Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso due cessioni allo scadere: sono arrivate le firme

Condividi via email

Calciomercato Milan – Chiuso un doppio affare in uscita. Hanno firmato con i due nuovi club. A breve l’annuncio ufficiale

Milan attivo non solo in entrata in queste ultime ore di calciomercato. Sono chiuse anche le due cessioni di Ismael Bennacer al Marsiglia e Noah Okafor al Napoli, i due calciatori hanno firmato con il nuovo club.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio si tratta di due prestiti con diritto di riscatto. Nella fattispecie, per l’attaccante svizzero, un prestito oneroso a 1.5 milioni di euro ed un super riscatto fissato a 23.5 milioni.