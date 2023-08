Calciomercato Milan: scelta la soluzione per il vice Theo Hernandez

Il Milan si sta muovendo sul calciomercato estivo per rinforzare la rosa. In tal senso scelta la soluzione per il vice Theo Hernandez

Come riportato da Calciomercato.com l’idea di Furlani e Moncada infatti è che il giovane Davide Bartesaghi, classe 2005, già protagonista con la Primavera, possa essere il giusto profilo per crescere sotto l’egida del francese e all’occorrenza sostituirlo, con la garanzia Alessandro Florenzi che in caso di necessità può essere anche dirottato sul lato mancino