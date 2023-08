Si sta definendo la cessione di De Ketelaere in prestito oneroso all’Atalanta. I soldi saranno reinvestiti per la difesa

secondo Calciomercato.com gli obiettivi sono i vari Leglet, Calafiori, Pellegrini, Esteve e Facundo Gonzalez.