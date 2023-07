Singo Milan: patto con il Torino, queste le condizioni di Cairo. I rossoneri vogliono l’esterno e iniziano a prendere accordi

Milan e Torino hanno stipulato un patto che riguarda Singo. I rossoneri sono interessati al giocatore ma hanno chiesto alla società granata di attendere, perché prima c’è da risolvere altri rebus di mercato. Il Toro ha accettato, ma a una condizione: se arrivassero altre offerte dalla Premier League (Tottenham e West Ham interessate), più alte, il giocatore andrà in Inghilterra. A parità di offerta, Singo andrà a Milano.

Il patto, però, non finisce qui. Juric vuole Messias e Pobega, in particolare il primo. Il costo del cartellino è tra i 3 e i 5 milioni, non di più: l’obiettivo è chiudere in fretta questa trattativa. Per il centrocampista italiano, invece, il Milan ha promesso che ne riparlerà fra quindici giorni. Per ora, quindi, si attende. Lo scrive Tuttosport.