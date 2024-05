Allenamento Milan, giorno di riposo a Milanello: la decisione di Pioli post vittoria sul Cagliari

Allenamento Milan, giorno di riposo a Milanello: la decisione di Pioli dopo la vittoria di ieri sera contro il Cagliari

Nessun allenamento oggi per il Milan, reduce dalla vittoria ottenuta ieri sera in campionato contro il Cagliari per 5 ad 1. Stefano Pioli, dopo il successo contro i sardi, ha concesso alla squadra un po’ di riposo. Non soltanto oggi, anche domani non è prevista alcuna seduta a Milanello.

La squadra rossonera si ritroverà dunque martedì, quando comincerà a preparare il prossimo impegno in Serie A, ovvero la trasferta contro il Torino di Juric.